Zwei Kilo Marihuana haben Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Montag auf der A7 bei Bad Grönenbach sichergestellt. Die zwei Männer im Wagen ergriffen die Flucht.

Zwei Männer waren am frühen Montagabend mit ihrem Auto auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als Fahnder der Grenzpolizei Pfronten sie an der Anschlussstelle Bad Grönenbach kontrollierten.

Grenzpolizei Pfronten kontrolliert Auto auf der A7 bei Bad Grönenbach - Fahrer und Beifahrer wollen fliehen

Während die Beamten die beiden Männer überprüften, nahm der Beifahrer eine Einkaufstasche aus dem Fußraum des Autos und ergriff die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den 29-jährigen Mann allerdings einholen und vorläufig festnehmen.

Auch der Autofahrer versuchte sich abzusetzen. Der 30-Jährige versteckte sich in der Nähe des Autos. Die Polizisten entdeckten ihn allerdings und nahmen ihn kurze Zeit später ebenfalls vorläufig fest.

Polizisten entdecken etwa zwei Kilo Marihuana

Als die Polizisten die beiden Männer und ihr Auto genauer unter die Lupe nahmen, wurde schnell klar, warum sie flüchten wollten. Die Fahnder entdeckten etwa zwei Kilogramm Marihuana und stellten es sicher.

Männer müssen in Untersuchungshaft

Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehle. Die Polizei brachte die beiden Männer daraufhin ins Gefängnis. Die weiteren Ermittlungen führen die Rauschgiftfahnder der Memminger Kriminalpolizei.