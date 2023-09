Einen Unfall hat ein 29-jähriger Autofahrer in Buchloe gebaut. Der Grund: Er wollte mit seinem Auto von einem Parkplatz driften und war obendrein betrunken.

Die Polizei berichtet, dass der 29-Jährige am Donnerstagabend in Buchloe von einem Parkplatz in die Karl-Benz-Straße driften wollte. Dabei verlor der Autofahrer jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Auto schleuderte deshalb über die Straße und krachte gegen ein anderes Auto, das dort am Fahrbahnrand parkte.

Driftversuch in Buchloe misslingt - Autofahrer hat Alkohol im Blut

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Allerdings beträgt der Sachschaden etwa 7.000 Euro. Die Polizei führte bei dem 29-Jährigen außerdem einen Alkoholtest durch. Der verlief positiv. die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Ob der 29-jährige Autofahrer mit einem Führerscheinentzug rechnen muss, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.