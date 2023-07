Ein 64-jähriger Mann hat am Freitagabend drei Menschen bei Augsburg erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Was zu der Tat bekannt ist?

In Langweid bei Augsburg hat ein 64-jähriger Mann am Freitagabend zunächst drei Menschen erschossen und an einem weitern Tatort zwei weitere Personen verletzt. Die Tat hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht und Entsetzen in dem Dorf ausgelöst. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittel. Was zu der Tat bislang bekannt ist:

Tatorte: Hier schoss der 64-Jährige in Langweid auf seine Opfer

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr schoss der 64-jährige Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Langweid auf zwei Frauen (49 Jahre und 72 Jahre) und einen Mann (52). Alle drei Opfer starben nach den Schüssen. Nach der Tat tauchte der Täter dann in einem Haus in der Hochvogelstraße auf und gab dort ebenfalls Schüsse ab. Eine 32-jährige Frau und ein 44-jährigen Mann wurden verletzt. Der Tatort in der Schubertstraße liegt in der Nähe der Grund- und Mittelschule der Gemeinde Langweid am Lech. Der erste Tatort und das Haus in der Hochvogelstraße nur einige hundert Meter voneinander entfernt.

In einem Mehrfamilienhaus in Langweid erschoss der mutmaßliche Schütze ein Ehepaar im Treppenhaus. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

So liefen die Taten in Langweid ab - Drei Menschen sterben in Schubertstraße in Langweid

Bei der Tat in dem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße erschoss der 64-Jährige das 49 und 52 Jahre altes Ehepaar im Flur, bzw. Treppenhaus. Die 72-jährige Frau sei durch die Wohnungstüre erschossen worden, so die Polizei.

Weitere Schüsse in Hochvogelstraße: Zwei Menschen verletzt

Anschließend soll der Mann mit seinem Auto in den Hochvogelweg gefahren sein. Dort schoss er durch eine Wohnungstüre und verletzte dabei eine 32-Jährige sowie einen 44-jährigen Mann. Das Paar wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach derzeitigem Stand nicht. Zwischen dem Paar im Hochvogelweg und den Bewohnern in der Schubertstraße bestand eine Verbindung. Mittlerweile steht fest, dass der 44-Jährige mit einem Todesopfer aus der Schubertstraße verwandt ist. Der Mann soll bei der Tat außergewöhnlich kaltblütig vorgegangen sein, berichtet beispielsweise die allgaeuer-zeitung.de

Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Langweid

Langweid bei Augsburg. Auch eine 72-Jährige Frau wurde von dem Schützen getötet. picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Tatverdächtiger schnell festgenommen

Der 64-jährige Schütze ergriff nach der Tat in der Hochvogelstraße die Flucht. Bereits um 19:20 Uhr begann die Polizei mit einer umfassenden Fahndung nach dem Täter. Gegen 19:45 Uhr konnten Beamte den 64-Jährigen im Ortsteil Foret festnehmen. Der Täter soll sich gegen seine Festnahme nicht gewehrt haben. Im Auto des Mannes fanden die Polizeibeamten zwei Kurzwaffen und stellten diese sicher.

Mutmaßlicher Todesschütze besaß legal Waffen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Sportschützen, der legal gleich mehrere unterschiedliche Waffen besaß. Noch in der Nacht wurden weitere Waffen in der Wohnung des 64-Jährigen sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen Mordes ermittelt.

Getötetes Ehepaar hinterlässt einen minderjährigen Sohn

Das erschossene Ehepaar hinterlässt ein Kind. Laut der Polizei werde ein minderjähriger Sohn des getöteten Ehepaares professionell betreut. Er soll sich derzeit bei Familienangehörigen befinden. Ein Kriseninterventionsteam und speziell geschulte Polizeibeamte kümmerten sich um die Zeugen der Tat. An den Tatorten waren Experten für Spurensicherung im Einsatz.

Tödliche Schüssen in Langweid: Insgesamt verloren drei Menschen ihr Leben, ein weiteres Paar wurde verletzt. picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Tödliche Schüsse in Langweid: Nachbarschaftsstreit war eskaliert

Grund für die tödlichen Schüsse in Langweid soll ein Nachbarschaftsstreit gewesen sein. Bereits Ende 2018 wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße informiert. Seitdem kam es immer wieder zu verschiedensten Vorfällen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord musste die Polizei unter anderem wegen Gerangel und Drohungen ermitteln.

Polizei war kurz vor der Tat am Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße

Nur wenige Stunden vor der Tat war eine Polizeistreife zu dem späteren Tatort gerufen worden. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der 64-Jährige aber bereits entfernt, so die Polizei weiter. Der Tatverdächtige sei ansonsten noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Anwohnerin bezeichnete den Mann allerdings als eine Art "Haussheriff".

Das ist Langweid am Lech

Langweid am Lech ist eine Gemeinde im Landkreis Augsburg und besteht aus fünf Ortsteilen. Der Hauptort Langweid liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Augsburg. Insgesamt leben rund 8.800 Menschen in der Gemeinde. Besonders bekannt die Ortschaft für ihren Tischtennisverein TTC Langweid. Dieser ist auch international erfolgreich.