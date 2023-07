Schwerer Unfall früh am Mittwoch auf der B16 bei Stötten am Auerberg zwischen Kaufbeuren und Füssen: Straße aktuell komplett gesperrt. Drei Menschen verletzt.

Auf der B16 auf Höhe Heggen bei Stötten am Auerberg hat es am frühen Mittwochmorgen einen schweren Unfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Ein Sprecher der Polizei sagte all-in.de, dass drei Menschen verletzt wurden. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt und waren, als der Rettungswagen sie in s Krankenhaus brachte, nicht ansprechbar.

Unfall auf der B16 bei Stötten am Auerberg

Dem Polizeisprecher der Einsatzzentrale nach kam ein Auto, das Richtung Stötten fuhr, auf die Gegenfahrbahn. dort stieß der Wagen mit einem anderen Auto zusammen und drehte sich, bevor er frontal gegen ein weiteres Auto stieß. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Auf der B16 gab es am Mittwochmorgen einen schweren Verkehrsunfall. Nikolas Schäfers

B16 zwischen Kaufbeuren und Füssen voll gesperrt

Die B16 ist zwischen Kaufbeuren und Füssen auf Höhe Heggen wegen dem Frontalzusammenstoß aktuell voll gesperrt.

