Im Ostallgäu sind am Dienstag drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Zwei Autos waren frontal miteinander kollidiert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße OAL 15 sind am Dienstagnachmittag gegen 17:25 Uhr drei Menschen leicht verletzt worden. Laut der Polizei war ein 77-jähriger Autofahrer in Richtung Ketterschwang unterwegs. Vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen sei der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten und war dort mit dem Auto eines 35-jährigen Mannes frontal kollidiert, so die Polizei weiter.

Unfall zwischen Jengen und Ketterschwang: Drei Verletzte

Bei dem Unfall zog sich der 77-Jährige leichte Verletzungen zu. Auch die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.