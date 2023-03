Am Samstavormittag ist es auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Deutschland auf der Höhe von Hohenems zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die österreichische Polizei mitteilt, wurden drei Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen macht die Polizei keine Angaben.

Zunächst hatte sich kurz nach der Auffahrt Hohenems ein Rückstau auf der Autobahn gebildet. Ein 22-jähriger Autofahrer übersah das Stauende und fuhr trotz Vollbremsung auf das vor ihm stehende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Auto in ein weiteres Auto geschleudert.

Unfall verursacht weiteren Stau

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles in den vor ihm stehenden PKW geschleudert. Die Auto-Lenker erlitten Verletzungen "unbestimmten Grades". An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen des Unfalles kam es in beiden Fahrtrichtungen zu einem Rückstau.