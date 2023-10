Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag sind in Rosenheim drei Personen schwer verletzt worden. Eine 17-Jährige starb.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger mit einem BMW und drei Fahrzeuginsassen auf der Kirchbachstraße in Fürstätt, einem Ortsteil von Rosenheim. Dabei verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts ins Bankette und prallte nach mehreren Metern in einen Baum. Neben dem 20-jährigen Fahrer befanden sich in dem Auto ein weiterer 20-Jähriger, ein 17-Jähriger und eine 17-Jährige.

17-Jährige stirbt

Die 17-Jährige starb kurz nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer sowie die beiden anderen Insassen wurden schwerstverletzt und teils mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.

Polizei ermittelt Unfallhergang

Noch vor Ort übernahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Hierzu wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim, auch ein unfallanalytisches- und technisches Gutachten durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben.