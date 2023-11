Zu gleich drei Schlägereien ist es in Lindau am Freitagabend gekommen. Es gab mehrere Verletzte.

Eine der Schlägereien ereignete sich in einer Gaststätte in der Bregenzer Straße gegen 23:00 Uhr. Dort gerieten ein 28-Jähriger und ein 42-Jähriger aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit. Beide Männer waren laut Polizeiangaben stark betrunken. Der 42-Jährige verpasste seinem jüngeren Kontrahenten einen Faustschlag, trat ihm gegen das Schienbein und spucke ihn an. Der Jüngere revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.

Schlag mit Bierflasche

Auch am zentralen Umsteigepunkt der Busse kam es am Abend zu einer Schlägerei. Zwei 40 und 28 Jahre alten Männer gingen aufeinander los. Auch hier ist der Grund für den Streit noch unklar. Neben Faustschlägen wurde hier auch noch mit einer leeren Bierflasche zugeschlagen. "Auch diese beiden Streithähne waren deutlich betrunken", heißt es im Polizeibericht.

Familienstreit

Bereits am Nachmittag war es am Lindaupark zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann und seinem 24-jährigen Schwager gekommen. Der 36-Jährige war zunächst von seiner getrennt lebenden Ehefrau angerufen worden. Sie wollte sich nochmal mit ihm aussprechen. Dazu wollten sich die beiden am Lindaupark treffen. Als der 36-jährige dort ankam, kam sofort sein Schwager auf ihn zu und der Streit eskalierte noch auf dem Parkplatz. Nach Faustschlägen und Fußtritten mussten beide Beteiligte medizinisch versorgt werden.