Ein 56-Jähriger war am Freitag in Bad wurzsach so betrunken, dass er Scheiben einschmiss und Mitbewohner bedrohte. Die Polizei musste den Mann mitnehmen.

Erheblich betrunken, wie die Polizei es ausdrückt, war am Freitag ein 56-jähriger Mann aus Bad Wurzach. Der Mann war so alkoholisiert, dass er zunächst mehrere Scheiben seiner eigenen Wohnung im Birkenweg einwarf. Die Polizei kam daraufhin vorbei, ermahnte den Mann und verließ die Wohnung wieder.

Mit über drei Promille im Blut: Mann bedroht Mitbewohner

Nur kurze Zeit später mussten die Beamten allerdings erneut in den Birkenweg ausrücken. Den Polizisten war gemeldet worden, dass der 56-Jährige nun seine Mitbewohner bedrohe. Noch einmal fuhr die Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Diesmal nahmen die Beamten den Randalierer in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillegehalt von über drei Promille bei dem 56-jährigen Mann. Zur Ausnüchterung musste er über Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leutkirch untergebracht werden.