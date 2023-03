Bei einem Unfall bei Waldstetten im Landkreis Günzburg sind am Montagabend drei Personen verletzt worden - zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall involviert.

Eine 57-jährige Autofahrerin war - gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Beifahrer - gegen 18:05 Uhr von Heubelsburg in Richtung Kreisstraße GZ6 unterwegs. An der Einmündung in die Kreisstraße wollte die Frau nach links abbiegen und überseh dabei das Auto eines 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Das Auto der 57-Jährigen wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort in das Auto einer 83-jährigen Frau.

Drei Personen verletzt

Die 57-jährige Unfallverursacherin und ihr 86-jähriger Beifahrer zogen sich bei den Unfall schwere Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen, bzw. mit einem Rettungshubschrauber in einer Krankenhaus gebracht werden. Der 19-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Auch er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

An den drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute aus Ichenhausen und Waldstetten vor Ort. Zudem waren zwei Rettungshubschrauber, drei Rettungswägen, zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Günzburg im Einsatz.