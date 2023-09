Am Jochpass ist es am Samstag zu drei Motorradunfällen gekommen. In einem Fall wurden drei Menschen nach einem missglückten Überholmanöver verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr. Dabei überholte ein 69-jährige Yamaha-Fahrer mit seiner Mitfahrerin trotz Überholverbot einen Omnibus und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Mit offenem Knöchelbruch ins Krankenhaus

Seine Sozia erlitt laut Polizei durch den Unfall einen offenen Knöchelbruch. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus Kempten. Die beiden Motorradfahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus nach Immenstadt. Beide Motorräder wurden abgeschleppt. Die Polizei musste den Jochpass für die Räumungsarbeiten teilweise komplett sperren.

Zwei Motorradfahrer kollidieren mit Autos

Die beiden anderen Unfälle wurden gegen 13 Uhr und 16:25 Uhr jeweils durch einen Fahrfehler eines Motorradfahrers verursacht. Ein 57- und 28-Jähriger Motorradfahrer kamen jeweils in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierten im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Auto. Glücklicherweise blieben beide Biker unverletzt. Es entstand jedoch an beiden Motorrädern und an den Autos erheblicher Sachschaden. Die Motorräder mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Auch dafür musste die Polizei den Jochpass kurzzeitig sperren.