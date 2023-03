Nach einem Autounfall in Schwangau am Sonntagnachmittag mussten drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Laut Polizei war der 65-jährige Unfallverursacher von der Tegelbergbahn in Richtung Schwangau Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Colomanstraße hielt er an einem Stopschild. Als er losfuhr, übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Unfallgegners von der Fahrbahn geschoben.

38.000 Euro Schaden

Die drei Insassen des Fahrzeugs klagten über Schmerzen und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von knapp 38.000 Euro. Wegen austretender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Schwangau ausrücken. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Fahrer, der den Unfall verursacht hat, muss nun mit Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen die Straßenverkehrsornung rechnen.