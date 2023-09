Im Dezember 2022 haben drei Einbrüche in einer Nacht die Polizei in Altusried beschäftigt. Nun hat die Polizei offenbar die Täter gefunden.

Mehrere Stunden waren Beamte der Kripo Kempten am 15. Dezember 2022 an insgesamt drei Tatorten im Ortsbereich Altusried mit der Sicherung von Täterspuren beschäftigt. Dank der akribischen Arbeit gelang es den Ermittlern DNA-Spuren festzustellen. Diese Spuren führten über internationale polizeiliche Zusammenarbeit zur Identität von zwei Männern, denen die Einbrüche jetzt zur Last gelegt werden.

Einbruch in Gasthaus, Pfarrkirche und Bäckerei

Die Polizeibeamten haben die beiden Rumänen wegen der Einbrüche jetzt angezeigt. Der Polizeimeldung zufolge waren die damals 34 und 37 Jahre alten Männer in der Nacht zuvor auf der Suche nach Wertgegenständen in ein Gasthaus, eine Bäckerei und die Pfarrkirche eingebrochen. Die Täter erbeuteten damals einen sehr geringen Bargeldbetrag, allerdings richteten sie bei den Einbrüchen ein Schaden in vierstelliger Höhe an.

Verdächtige saßen wegen Einbrüchen bereits im Gefängnis

Über Europol erfuhren die Kemptener Ermittler außerdem, dass die beiden Täter in mindestens vier weiteren europäischen Ländern wegen Einbruchsdelikten bereits auffällig geworden waren. In Österreich mussten sie Anfang diesen Jahres für knapp zwei Dutzend Einbrüche eine Haftstrafe antreten.