Dornbirn: Radfahrer fährt Eherpaar um und flüchtet - Frau am Kopf verletzt

In Dornbirn ist ein Radfahrer mit einem Ehepaar zusammengestoßen. Während die Ehefrau sich beim Sturz am Kopf verletzte, lief der Radler einfach davon.

Der bislang unbekannter männlicher Radfahrer fuhr am Sonntag gegen 15:50 Uhr in Dornbirn, aus Richtung Marktstraße kommend, in den Marktplatz ein, berichtet die Polizei. Auf Höhe der Hausnummer 3 kollidierte er mit dem dort an einem Maroni-Stand stehenden Ehepaar. Der Ehemann und seine Gattin stürzten daraufhin. Die Frau verletzte sich zudem am Hinterkopf. Sie musste später, nach Erstbehandlung durch die Rettung, ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.

Dornbirn: Radfahrer flüchtet einfach ohne sich um gestürztes Ehepaar zu kümmern

Der Unfallverursacher jedoch, lehnte sein Fahrrad einfach an die nächstgelegene Hausmauer und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtpark. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Groß

Etwa 30-35 Jahre alt

Ausländische Herkunft

Hat Englisch gesprochen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzten.