Ein 24-jähriger Autofahrer hat in Dornbirn einen Unfall gebaut. Sein Wagen krachte gegen eine Leitplanke und drehte sich. Der Fahrer hatte unterschiedlichste Drogen im Blut.

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr wollte der 24-jährige Autofahrer aus Dornbirn, zusammen mit zwei Mitfahrern, über die Auffahrtsrampe Dornbirn West in Richtung Tirol fahren, wie die Polizei berichtet. In einer Kurve verlor der 24-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen wurde gegen die linke Leitplanke geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls, drehte sich das Fahrzeug einmal um die eigene Achse und kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Test zeigt: Autofahrer war positiv auf verschiedenste Drogen

Die Polizei vermutet, dass der Unfall unter anderem wegen überhöhter Geschwindigkeit und einer angezogenen Handbremse passierte. Doch, als die Beamten einen alkohol- und Drogentest bei dem Autofahrer durchführten, fanden sie noch weitere Gründe: Der 24-Jährige war nämlich mit 0,7 Promille betrunken und wurde positiv auf Cannabis, Kokain, sowie Amphetamin und Methamphetamin getestet. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Die Auffahrt war in der Zeit von 19:00 bis 19:30 Uhr zwecks Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Fahrer, wie auch die beiden mitfahrenden Personen, wurden durch bei dem Unfall nicht verletzt.