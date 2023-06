Ein 15-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Dietmannsried mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen. Der Grund: Ein Streit.

Laut der Polizei in Kempten war es vor der Tat zu einem Beziehungsstreit zwischen dem 15-jährigen Jugendlichen und einem 17-Jährigen gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stacht der 15-Jährige dann mit einem Taschenmesser in den Oberkörper seines Kontrahenten. Der 17-Jährige wurde glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt, musste aber in einem Krankenhaus versorgt werden.

Messerangriff in Dietmannsried: Ermittlungen gegen 15-Jährigen laufen

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch nicht bestanden, berichtet die Polizei weiter. Beamte der Polizei Kempten ermitteln nun gegen den 15-jährigen Täter wegen gefährlicher Körperverletzung.