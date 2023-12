Unbekannte haben in Leipheim ein Traktor-Teil gestohlen - direkt von der Ladefläche eines geparkten Lasters. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter auf einer Rastanlage ein Teil eines Traktors gestohlen. Das Diebesgut wurde von einem Sattelzug, auf dem Traktoren verzurrt waren, entwendet. Der Diebstahl ereignete sich an der Rastanlage Leipheim entlang der A8, so die zuständige Verkehrspolizei (VPI) Günzburg.

Diebstahl wurde erst am nächsten Morgen entdeckt

Laut der Polizei stellte der 51-jährige Fahrer des Lastenzugs den Diebstahl fest, als er gegen 5 Uhr morgens seine Fahrt fortsetzen wollte. Zuvor hatte der Mann Pause auf dem Parkplatz gemacht.

Nach Diebstahl auf A8-Parkplatz bei Leipheim - Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sollen sich telefonisch unter der Telefonnummer 08221/919-311 bei der VPI Günzburg melden.