Nach einem Diebstahl am Donnerstag in Ravensburg hat die Polizei jetzt zwei Verdächtige festgenommen. Den beiden 18-Jährigen wird vorgeworfen, eine Tasche aus einem LKW-Führerhaus gestohlen zu haben. Dabei soll einer der Verdächtigen eine Augenzeugin angegriffen haben.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat jetzt Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und wegen einfachen Diebstahls gegen die jungen Männer eingeleitet. Beide sind inzwischen hinter Gittern.

Diebstahl am vergangenen Donnerstag

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Ravensburger Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge steht einer der Männer in Verdacht, am Donnerstag, den 27. Juli gegen 11:00 Uhr in der Adlerstraße ein Tasche aus dem Führerhaus eines LKWs gestohlen zu haben. Sein gleichaltriger Komplize stand währenddessen Schmiere. Eine Zeugin hat das ganze beobachtet.

Verdächtiger schlägt Zeugin ins Gesicht

Als der 18-Jährige mit der Tasche aus dem LKW kletterte, stellte die Zeugin ihn zur Rede. Daraufhin schlug der Verdächtige der Frau ins Gesicht und ergriff mit seinem Komplizen die Flucht. Das mutmaßliche Diebesgut nahmen sie mit. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife das Duo, das bereits mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten war in der Rosenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei beiden fanden die Polizisten die aus dem LKW entwendeten Gegenstände.

Verdächtig in U-Haft

Der 18-Jährige wurde am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen räuberischen Diebstahls anordnete. Gegen seinen gleichaltrigen Komplizen erließ der Haftrichter wegen weiteren Diebstahlsdelikten, die beim Polizeirevier Ravensburg angezeigt wurden, ebenfalls Untersuchungshaftbefehl. Beide wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.