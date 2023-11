Am Samstagabend haben mehrere Männer in Vöhringen für Ärger gesorgt. Die sechs- bis siebenköpfige Gruppe hat unter anderem im Kulturzentrum eine Veranstaltung gestört, Alkohol geklaut und am Bahnhof eine Gruppe Jugendlicher drangsaliert.

Gegen 21:15 Uhr ging bei der Polizei der erste Notruf ein. Am Hettstedter Platz, am dortigen Kulturzentrum, soll es zu einer Streitigkeit gekommen sein. Während sich ein Streifenwagen auf Anfahrt befand, ging gleich die nächste Meldung ein. Diesmal haben mehrere Täter am Bahnhof Vöhringen jemanden angegriffen. Die Täter seien anschließend geflüchtet.

Störung am Kulturzentrum

Die Polizeistreife fuhr umgehend zum Bahnhof, während eine andere Streife den Einsatz am Kulturzentrum übernahm. Weitere Polizeibeamte fahndeten nach den flüchtigen Tätern. Der Polizeimeldung zufolge stellte sich heraus, dass beide Notrufe zusammenhingen. Etwa sechs bis sieben junge Männer hatten am Kulturzentrum für Ärger gesorgt, da sie eine dortige Veranstaltung störten und eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol stahlen.

Täter bedrängen Jugendliche am Bahnhof

Am Bahnhof Vöhringen traf die Bande dann auf vier Jugendliche. Von der Gruppe forderte die Täter Zigaretten. Anschließend schikanierten die Männer die Jugendlichen. Ein Täter raubte einem 16-Jährigen ein Feuerzeug, dann war die Gruppe über alle Berge.

Einer der Täter identifiziert

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten die Beamten zumindest eine Person der Tätergruppe identifizieren. Gegen den Mann, aber auch gegen die anderen bislang unbekannten Täter, wird nun strafrechtlich ermittelt.