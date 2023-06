In der Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu wurde ein Moped gestohlen. Der Dieb klaute das Kleinkraftrad einfach von einem Privatgelände. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Der Diebstahl geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das Moped stand in dieser Nacht auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Lukas-Weber-Straße in Wald, hinter einem Zaun.

Moped in der Nacht gestohlen

Der Dieb muss in dieser Nacht zugeschlagen haben. Denn am nächsten Morgen wurde um etwa 10 Uhr bemerkt, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Die Polizei wurde informiert. Die Beamten suchen nun nach Hinweisen.

Beschreibung des Kleinkraftrads

Das Moped ist lila, von der Marke Piaggio und hat ein Versicherungskennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.