Wer klaut 50 Weinreben? Diese Frage dürften sich sowohl die Polizei, wie auch ein Winzer aus Nonnenberg stellen. Es wird nach Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, erstattete am Sonntagvormittag ein 29-jähriger Winzer aus Nonnenberg eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Demnach sind 50 frisch eingepflanzte Weinreben aus einem Feld in der Sonnebichlstraße in Nonnenhorn geklaut worden. Zugetragen haben muss sich der Diebstahl in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitagvormittag.

Zeugen und Hinweise gesucht

Der Sachschaden beträgt in etwa 150 Euro. Der oder die Täter sind allerdings noch völlig unbekannt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die nähere Hinweise zu diesem Diebstahl machen können. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise machen kann, den bittet die Polizeiinspektion Lindau sich unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.