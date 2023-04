In Halblech haben Unbekannte, über mehrere Nächte hinweg, verschiedene Dinge von einer Baustelle geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Diebstähle passierten laut Polizei im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag letzter Woche. Zwischen Halblech und Prem wurden bei einer Baustelle zum Zwecke von Hangabsicherungsarbeiten diverse Diebstähle verübt.

100 Liter Diesel, komplette Beschilderung und spezielle Ankerplatten

In einer Nacht wurden rund 100 Liter Diesel entwendet, in einer weiteren Nacht sogar die komplette Baustellenbeschilderung. Zudem wurden spezielle Ankerplatten gestohlen, die bei einer Hangabsicherung verwendet werden. Hinweise erbittet die Polizei an die Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230.