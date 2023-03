Die Polizei hat in den vergangenen Tagen gleich in zwei Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls in der Gemeinde Weissensberg aufgenommen.

Am Montagnachmittag hat ein Täter 20 Leergutkisten aus dem Lager eines Supermarktes gestohlen und in sein Auto geladen. Nur einen Tag später beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes den Mann erneut. Dabei konnte sich der Angestellte das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren. Noch ist allerdings unklar, ob es sich bei dem Täter auch um den Halter des Fahrzeugs handelt. Insgesamt entstand durch den Diebstahl ein Schaden von rund 50 Euro.

Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte Täter haben am Wochenende auch auf einer Baustelle an der Adresse "Hinter der Säge" zugeschlagen. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entweden die Täter insgesamt drei sogenannte Baggerlöffel. Aufgrund des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass die Baugeräte mit einem LKW mit Kran entwendet worden sind. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Lindau melden. Die telefonnummer lautet 08382/9100.