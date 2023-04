Rund 200 Liter Diesel haben Diebe in der Nacht auf Montag in Leutkirch gestohlen. Wie die Polizei berichtet, zapften sie den Kraftstoff aus Baggern und einem Radlader ab.

Die Diebe schlugen in der Nacht auf Montag auf einer Baustelle in der Mühlbachstraße in Leutkirch zu. Dort zapften sie aus insgesamt drei Baustellenfahrzeugen, aus zwei Baggern und einem Radlader, insgesamt rund 200 Liter Diesel ab.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Leutkirch ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 07561/84880 melden.