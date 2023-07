Auf drei Fahrräder hatten es Diebe in der Nacht auf Dienstag am Bahnhofsplatz in Bad Wörishofen abgesehen. Sie wollten die abgesperrten Räder gewaltsam stehlen.

In der Nacht auf Dienstag gegen 00:15 Uhr versuchten vier bisher unbekannte Diebe abgesperrte Fahrräder am Bahnhofsplatz in Bad Wörishofen zu stehlen, berichtet die Polizei. Die Diebe versuchten drei Fahrräder, die an die Fahrradständern angekettet waren, gewaltsam zu klauen.

Zeugen beobachten Fahrraddiebstahl in Bad Wörishofen und sprechen Diebe an

Doch dabei beobachteten sie Zeugen. Als diese die Diebe ansprachen, flohen sie in unbekannte Richtung und ließen die Fahrräder zurück. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Damenrad Victoria in blau/grau, ein rotes Herrenrad der Marke Epple „Wallenstein“ mit einer Fahrradtasche und ein Damenrad der Marke Epple mit einem roten Korb. Alle Fahrräder waren mit einem identischen blauen Fahrradschloss gesichert.

Polizei sucht nach Besitzern der Fahrräder und nach Zeugen

Die Polizei Bad Wörishofen sucht nun nach den Besitzern der Fahrräder und nach weiteren Zeugen. Sie sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.