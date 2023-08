Elektrokabel im Wert eines fünfstelligen Betrags haben Diebe in der Nacht auf Montag von einer Baustelle in Kempten gestohlen. Die Kripo ermittelt nun.

Die Diebe schlugen laut Polizei in der Nacht auf Montag zwischen 01:00 und 07:00 Uhr auf einer Photovoltaik-Baustelle in der Max-Schaidhauf-Straße in Kempten zu. Dort stahlen sie Elektrokabel im Wert eines fünfstelligen Betrages.

Diebe stehlen mehrere Kabelrollen von Photovoltaik-Baustelle in Kempten

Konkret nahmen sie zahlreiche Kabelrollen mit je 500 Metern Kabellänge mit. Weil die Kabel am nächsten Tag eingebaut werden sollten, wurden sie über Nacht bereits unter freiem Himmel gelagert.

Kriminalpolizei Kempten sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt nun. Die Beamten gehen davon aus, dass die Diebe zum Abtransport der Kabelrollen ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 wenden.