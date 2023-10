Diebe haben in der Nacht auf Montag in einem metallverarbeitenden Betrieb in Leutkirch zugeschlagen. Sie stahlen mehrere hundert Kilo Kupfer und Messing.

Einbrecher stehlen in Leutkirch Kupfer- und Messingabfälle aus Container

Die Diebe verschafften sich in der Nacht auf Montag Zugang zum Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße "Im Herrach" in Leutkirch. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Diebe mehrere hundert Kilo an Kupfer- und Messingabfällen aus zwei Containern. Zum Abtransport müssen die Einbrecher wohl ein größeres Fahrzeug benutzt haben, vermuten die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, Verdächtiges im Bereich rund um die Firma beobachtet hat, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 07561/84880 wenden.