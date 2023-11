Auf Hundewelpen hatten es Diebe in Appenweier (Baden-Württemberg) abgesehen. Sie stahlen ingesamt drei Welpen von einem Privatgrundstück. Einer starb dabei.

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 17 Uhr, Zugang zu einem Privatgelände in der Oberkircher Straße in Appenweier im Landkreis Ortenaukreis in Baden-Württemberg, berichtet die Polizei. Zunächst versuchten sie erfolglos einen Traktor kurzzuschließen. Anschließend stahlen sie einen neun Tage alten Welpen.

Diebe verletzten Hundemutter in Appenweier und stehlen zwei Welpen

Doch das war den Unbekannten offenbar noch nicht genug. In der Nacht zum Donnerstag schlugen sie erneut zu. Anwohner fanden die Mutter der Welpen verletzt vor. Die Diebe hatten erneut zwei Welpen gestohlen. Einer der beiden wurde später tot in einer Wiese gefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich beim Polizeiposten Appenweier unter der Telefonnummer 07805 91570 melden.

Der Kaukasische Owtscharka

Die Hundemutter und ihre Welpen gehören zur Rasse Owtscharka. Der Kaukasische Owtscharka ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus der ehemaligen Sowjetunion. Er ist ein furchtloser und zuverlässiger Wachhund. Sein Schutzverhalten bildet sich jedoch erst mit zunehmendem Alter heraus. Fremden gegenüber ist er zurückhaltend, misstrauisch und abweisend. In der Familie ist er – bei artgerechter Haltung und Erziehung – ausgeglichen, anhänglich, kinderlieb und sensibel, aber trotzdem nicht unterwürfig.

Der Kaukasische Owtscharka IMAGO / Zoonar

Auch interessant für dich: Biss

Hundeattacke in München: Polizeipferd im Englischen Garten verletzt

Der Kaukasische Owtscharka ist ein widerstandsfähiger, robuster Hund, der problemlos im Freien leben kann, wenn er eine wind- und wettergeschützte Unterkunft hat. Er ist weder für eine Zwingerhaltung noch eine ausschließliche Wohnungshaltung geeignet. Optimal für ihn ist freier Auslauf in einem eingezäunten Grundstück, das er, seiner ursprünglichen Aufgabe entsprechend, bewachen darf. Weil er das Bewachen von Familie und Grundstück sehr ernst nimmt, ist eine sichere Einzäunung eine Grundvoraussetzung für die Haltung eines Hundes dieser Rasse.