Fast 2.000 Euro haben am Donnerstag Diebe einer 82-Jährigen in Günzburg gestohlen. Beim Einkauf im Supermarkt klauten die Unbekannten der Seniorin den Geldbeutel aus der Tasche und räumten anschließend mit ihrer EC-Karte ihr Konto ab.

Am Donnerstag kaufte eine 82-Jährige zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Violastraße in Günzburg ein. In einem unbeobachteten Moment stahlen Diebe ihren Geldbeutel aus der Tasche, die im Einkaufswagen der Frau lag.

Dieb hebt 1.500 Euro vom Konto der Seniorin ab

In dem Portmonee befand sich nicht nur ca. 400 Euro in bar, sonder auch die EC-Karte der Seniorin samt PIN. Das nutzten die Täter schamlos aus und hoben an einem Bankautomaten in der Weißenhorner Straße um ca. 13:45 Uhr insgesamt 1.500 Euro vom Konto der Rentnerin ab.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die den Diebstahl oder die Geldabhebung beobachtet haben beziehungsweise Angaben zum Täter machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung setzen.

Tipps der Polizei

Die Polizei appelliert, niemals die EC-Karte zusammen mit der PIN zusammen im Geldbeutel aufzubewahren. Die Beamten raten davon ab, die PIN auf einen Zettel oder gar auf die EC-Karte selbst aufzuschreiben. Solch ein Zettel sollte - wenn überhaupt - daheim sicher versteckt aufbewahrt werden.