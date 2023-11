In Wangen haben Diebe gleich alle vier Reifen und Felgen eines Neuwagens gestohlen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Von einem Neuwagen, der laut Polizei auf dem Gelände eines Autohauses in der Franz-Walchner-Straße abgestellt war, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende alle vier Reifen samt Felgen entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nutzten die Täter mutmaßlich einen Wagenheber und beschädigten damit den Wagen an allen vier Schwellern.

7.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib der Räder des Herstellers VW geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 melden.