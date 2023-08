In Mindelheim sucht die Polizei zwei unbekannte Männer. Einer der Beiden hatte die Verkäuferinnen abgelenkt, während sein Komplize Bargeld aus einem Nebenraum gestohlen hatte.

Am Montagvormittag hatten die beiden bislang unbekannten Männer gegen 09:30 Uhr den Textilwarenladen in der Kornstraße betreten. Einer dieser Männer soll der Polizei zufolge ein Kaufinteresse vorgetäuscht und so die beiden Verkäuferinnen abgelenkt.

Kundin schlägt Alarm

Sein Begleiter nutzte die Gelegenheit und betrat so einen Nebenraum. Dort klaute der Mann Bargeld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe aus einer Schublade. Eine Kundin bemerkte jedoch den Mann, als dieser aus dem Nebenraum kam. Die Frau sagte sofort den Verkäuferinnen Bescheid, woraufhin die beiden Männer mitsamt dem entwendeten Geld die Flucht ergriffen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnten die Beamten die beiden Diebe nicht finden.

Täterbeschreibung

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide sind circa 30 Jahre alt, schlank, und haben dunkle Haare

Eine Person trug + eine Base-Cap und hatte einen dunklen Drei-Tage-Bart

Die zweite Person trug eine dunkle Jacke und Jeans

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen.