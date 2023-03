Diebe sind in der Nacht auf Dienstag in ein Einfamilienhaus in Woringen eingebrochen und haben dort Geld und Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, drangen die Einbrecher in der Nacht auf Dienstag zwischen 17:15 Uhr und 08:15 Uhr in Woringen in ein Haus in der Schützenstraße ein. Die Bewohner des Hauses, die über Nacht nicht daheim waren, entdeckten bei ihrer Rückkehr am frühen Morgen Einbruchspuren an einer Tür und mehreren Fenstern. Im Haus stellten sie dann fest, dass die Einbrecher Bargeld und Wertgegenstände gestohlen hatten. Anschließend flüchteten die Täter entlang eines Waldrands in Richtung Süden.

Polizei sucht Zeugen

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08331/1000 an die Polizei zu wenden.