Diebe sind in der Nacht auf Montag ins Cambomare in Kempten eingebrochen. Das hatte Konsequenzen für alle Besucher des Schwimmbads.

Diebe sind laut Polizei in der Nacht auf Montag, zwischen 01:00 und 03:00 Uhr in das Erlebnisbad Cambomare in Kempten eingestiegen. Im Freibad schlugen sie zunächst die Scheibe des Kiosks ein und stahlen aus der Kasse das Wechselgeld.

Diebe brechen in Sauna und Hallenbad des Cambomare in Kempten ein

Diese Beute reichte den Dieben aber offenbar nicht. Denn anschließend wandten sich vermutlich die gleichen Täter dem Saunabereich und dem Hallenbad des Cambomare zu. Auf der Suche nach weiterem Bargeld hebelten sie dort mehrere Türen auf - und stießen schließlich auf einen Tresor. Als sie versuchten, ihn aufzuflexen, lösten sie jedoch einen Brandalarm aus. Bevor Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten die Diebe aber schon die Flucht ergriffen - ohne weitere Beute zu machen.

Bei den beiden Dieben handelt es sich um zwei Männer. Einer trug laut Polizei einen Rucksack, in dem sich vermutlich die Flex befand, mit der die Diebe den Tresor öffnen wollten. Weil die Einbrecher auch die Überwachungs-, Sicherungs-, Zugangs- und Brandmeldetechnik des Schwimmbads beschädigt hatten, musste das Cambomare am Montag geschlossen bleiben.

Schaden am Cambomare liegt bei ca. 20.000 Euro - Kripo ermittelt

Bei ihrem Einbruch richteten die Diebe einen Schaden von ca. 20.000 Euro an. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Wer weitere Informationen zu dem Einbruch hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/99090 melden.

Das Cambomare ist ein Erlebnisbad in Kempten. Es wurde im Juli 2003 eröffnet. Es hat eine 2.200 Quadratmeter große Badewelt mit Sportbecken, Sprungbrettern, Strömungskanal, Kinderwelt und zwei Rutschen. Daneben gibt es einen Saunabereich mit verschiedenen Saunen, Salzhütte und Speisebereich. Direkt neben dem Schwimmbad liegt das dazugehörige Freibad. Auf einer Fläche von über 40.000 Quadratmetern stehen verschiedene Schwimmbecken, ein Spielplatz sowie Volleyball- und Fußballfelder bereit.