Einbrecher hebelten in der Nacht auf Mittwoch die Eingangstür einer Tankstelle in Friesenried (Ostallgäu) auf und verursachten dabei einen Sachschaden im vierstelligen Bereich, berichtet die Polizei. Dann wurden die Einbrecher aber wohl gestört. Denn Beute nahmen sie nicht mit.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Mittwoch an der Tankstelle in der Hauptstraße in Friesenried ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Kaufbeuren ist unter der Telefonnummer 08341/9330 erreichbar.