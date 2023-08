Diebe sind zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Schrott- und Metallhandel in Mindelheim eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Diebe brachen nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag, 1. August 2023, 12:00 Uhr und Mittwoch, 2. August 2023, 11:50 Uhr in die Geschäftsräume eines Schrott– und Metallhandels in der Georgenstraße in Mindelheim ein. Die Einbrecher hebelten demnach eine Tür auf und stiegen in die Firma ein. Dort brachen sie mit Hilfe eines Trennschleifers einen Tresor auf.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Schrott- und Metallhandel in Mindelheim

Die Einbrecher stahlen daraus Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Am Gebäude und am Tresor entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Kripo Memmingen sucht nach Zeugen

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen sicherte vor Ort die Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat. Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.