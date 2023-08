Auf Autos auf Wanderparkplätzen hatten es Diebe am Mittwoch in Bad Wörishofen, Memmingen und Isny abgesehen. Sie stahlen Taschen aus den Autos.

Diebe schlagen auf Wanderparkplatz bei Bad Wörishofen zu

Eine Frau parkte am Mittwochvormittag ihr Auto auf einem Wanderparkplatz zwischen Bad Wörishofen und Schöneschach und ging spazieren. Das nutzte laut Polizei ein bislang unbekannter Dieb aus. Er schlug die Seitenscheibe des Autos ein, um an den Geldbeutel der Frau zu kommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 08247/96800 wenden.

Wanderparkplatz Eisenburger Wald in Memmingen: Diebe stehlen Tasche aus Auto

Nahezu identisch lief ein Diebstahl am gleichen Tag in Memmingen ab. Auf dem Wanderparkplatz Eisenburger Wals hatte ein Autobesitzer am Mittwoch zwischen 09:55 Uhr und 10:30 Uhr seinen weißen Fiat 500 abgestellt. In dieser Zeit schlug ein Dieb die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl eine Tasche aus dem Auto. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei Memmingen ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, soll sich an die Beamten unter der Telefonnummer 08331/1000 wenden.

Diebe brechen Auto auf Wanderparkplatz in Isny auf

Der dritte Diebstahl dieser Art ereignete sich am Mittwoch zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz Wiesenweiler in Isny. Ein Dieb nutzte die 45-minütige Abwesenheit des Besitzers eines Opel Crossland aus und brach die Scheibe der Beifahrertür auf. Anschließend stahl er aus dem Auto eine beige Handtasche. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 07562/976550 wenden.