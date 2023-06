Dank eines engagierten Zeugen ist es der Polizei gelungen, Ladendiebe in Heimertingen zu fassen. Ein Mann füllte dort in einem Discounter seinen Rucksack - ohne zu bezahlen.

Ein Kunde beobachtete laut Polizei am Mittwoch gegen 18:00 Uhr in einem Discounter in Heimertingen (Unterallgäu), wie ein 45-jähriger Mann seinen Rucksack mit Ware füllte. Doch bezahlen wollte er dafür nicht. Stattdessen rannte er aus dem Discounter. Ein Mann und eine Frau, beide 39 Jahre alt, halfen ihm dabei, indem sie die Schiebetüren des Ladens offen hielten.

Diebe flüchten Richtung Memmingen - Zeuge verfolgt sie

Anschließend stieg das Trio in ein Auto und fuhr in Richtung Memmingen davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und gab dabei der Polizei immer wieder den Standort durch. Polizisten hielten das Auto schließlich in der Hohenstaufenstraße an.

Einer der Diebe versuchte noch zu flüchten. Doch eine weitere Polizeistreife nahm ihn kurz darauf vorläufig fest. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten den Rucksack mit gestohlener Ware aus dem Discounter sicher.

Auto der Diebe ist zur Fahndung ausgeschrieben

Außerdem stellte sich heraus, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war. Die beiden Männer wechselten sich beim Autofahren ab - obwohl beide zuvor Alkohol getrunken hatten. Hinzu kam, dass einer der beiden keinen gültigen Führerschein hatte.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte. Unter anderem wegen Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.