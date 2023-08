Mehrere tausend Euro hat ein Dieb einem Ehepaar gestohlen, nachdem er dessen Geldbeutel in einem Verbrauchermarkt in Günzburg geklaut hat.

Dieb bestiehlt Ehepaar in Verbrauchermarkt in Günzburg

Das Ehepaar kaufte am Dienstag gegen 16:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg ein. Ein bislang unbekannter Dieb nutzte dabei eine günstige Gelegenheit und stahl aus der Tasche des Ehepaars den Geldbeutel, berichtet die Polizei. Darin befanden sich neben Bargeld auch Bankkarten. Dem Dieb gelang es mit den Bankkarten an verschiedenen Geldautomaten Geld abzuheben. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.

Diebe sind oft in Supermärkten unterwegs

Die Polizei weist daraufhin, dass Supermärkte ein beliebter Ort für Diebe sind. Oft nutzen sie es aus, dass Kunden mit ihrem Einkauf beschäftigt sind und währenddessen ihre Handtasche oder Rucksack unbeaufsichtigt beispielsweise im Einkaufswagen liegen lassen. Während der Kunde weg ist und seinen Einkaufswagen stehen lässt, greifen die Täter zu und stehlen Tasche inklusive Geldbeutel. Wenn sich dann auch noch irgendwo in einem vermeintlichen "Versteck“ im Portemonnaie die PIN-Nummer der Geldkarten befindet, ist der Ärger groß.

Die Polizei gibt Supermarktkunden deshalb folgende Tipps