Das Dorffest in Heimenkirch nutzte ein Dieb wohl für einen Einbruch. Er stieg in ein Wohnhaus ein und stahl Gegenstände im Wert von rund 3.000 Euro.

Während des Dorffestes in der Gemeinde Heimenkirch (Landkreis Lindau) stieg in der Nacht auf Sonntag ein Einbrecher in ein Wohnhaus im Bereich Engenberg ein. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte brach während oder nach der Feier in das nahegelegene Wohnhaus ein und stahl Gegenstände im Wert von rund 3.000 Euro.

Polizei Lindau sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg melden. Die Polizeiinspektion ist unter der Telefonnummer 08381/92010 erreichbar.