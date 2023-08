Ein Einbrecher ist am Dienstag gewaltsam in ein Haus in Fellheim eingestiegen. Er hinterließ Sachschaden und nahm Bargeld mit.

Am Dienstag (15. August 2023) stieg ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 22:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in Fellheim ein. Der Bewohner des Hauses war zu dieser Zeit nicht zuhause.

Einbruch in Haus in Fellheim: Bargeld gestohlen

Der Dieb ging bei dem Einbruch gewaltsam vor. Er gelangte über die Terrassentür ins Anwesen, an der er einen Sachschaden von laut Polizei etwa 1.000 Euro hinterließ. Der Täter machte daraufhin im Haus Beute in Form von Bargeld und verschwand wieder. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.