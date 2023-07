Nach einem versuchten Bankraub in Ravensburg sucht die Polizei jetzt nach dem Täter. Wer den Mann kennt, soll sich bei der Polizei melden.

Bereits am Freitag, den 14. Juli dieses Jahres hat ein Mann versucht, eine Bank in der Mittellöschstraße in Ravensburg auszurauben. Der Täter war gegen 15 Uhr vermummt in der Bank in der Weststadt aufgetaucht und hatte einen fünfstelligen Betrag gefordert. Gleichzeitig habe der Mann versucht, seiner Forderung mittels einer Drohung Nachdruck zu verleihen, berichtet das Polizeipräsidium Ravensburg.

Bankraub in Ravensburg war gescheitert - Täter auf der Flucht

Allerdings musste der Bankräuber letztlich ohne Beute das Weite suchen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Verbrecher verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mittlerweile auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter. Dank einer Überwachungskamera liegen Bilder des Täters vor. Dem Mann wird der Versuch der schweren räuberischen Erpressung vorgeworfen.

Dieser Mann wollte Mitte Juli eine Bank in Ravensburg ausrauben. Polizeipräsidium Ravensburg

So soll der Bankräuber aus Ravensburg aussehen

Bei dem Täter soll es sich um einem Mann im Alter von über 60 Jahren handeln. Er ist etwa 170 Zentimeter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans, dunkle Sandalen mit weißer Sohle, einen braunen und olivgrünen Fischerhut und eine Perücke mit silbergrauen schulterlangen Haaren. Zudem war der Mann mit einer dunklen Sonnenbrille, einer FFP2-Maske und transparenten Einmalhandschuhen getarnt.

Mann will Bank in Ravensburg überfallen - Fahndung läuft

Wer Hinweise zu dem Täter machen kann, soll sich bitte bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 07541/701-0.