In Tirol ist ein deutscher Paragleiter bei einem Flug verunglückt. Der 64-Jährige hatte die Kontrolle über seinen Schirm verloren und war in einem Baum gelandet.

Der 64-jähriger Gleitschirmpilot aus Deutschland geriet der Tiroler Polizei zufolge gegen 16:40 Uhr im Bereich der Choralpe – Guggenkögele in Westendorf bei einem Steigflug in einen Thermikwechsel. Anschließend verlor er die Kontrolle über den Schirm und flog in einen Baum.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Dort blieb er auf einer Höhe von knapp 10 Metern hängen. Die Bergrettung Westendorf befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Bei dem Unfall wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in BKH Kufstein gebracht.