Ein deutscher Gleitschirmpilot ist am Sonntag in Hopfgarten (Tirol) bei einem Absturz unbestimmten Grades verletzt worden. Der 53-Jährige war nach dem Start mit dem Tragseil einer Gondelbahn kollidiert und in die Tiefe gestürzt.

Der 53-Jährige war der Tiroler Polizei zufolge gegen 14:35 Uhr vom Startplatz auf der Hohen Salve in Richtung Hopfgarten im Brixental gestartet. Der Mann flog in etwa 250 Meter Höhe, als plötzlich auf der rechten Seite der Gleitschirm einklappte.

Bergwacht bringt verletzten Paraglider ins Tal

Nachdem der Pilot seinen Reserveschirm gezogen hatte, sackte er unkontrolliert in Richtung der Lifttrasse in der Nähe des Gipfels ab. Dabei prallte er gegen das Tragseil der Gondelbahn, bevor er auf dem Boden aufkam. Bergretter bargen den Mann. Nach der Erstversorgung transportierten sie ihn ins Tal. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein eingeliefert.

Beliebter Gleitschirmflieger-Startplatz in Österreich

Die Hohe Salve ist ein 1.828 Meter hoher Berg in Österreich. Der Berg gilt als beliebter Aussichtspunkt und liegt nördlich des Wilden Kaisers. Wegen ihrer Form und Lage ist die Hohe Salve ein beliebter Startplatz für Gleitschirmflieger.