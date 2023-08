Ein 75-jähriger Deutscher ist am Freitag in einer Gaststätte in Mayrhofen (Tirol) die Treppe hinuntergestürzt. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein. Ein anderer Gast alarmierte die Rettungskräfte.

Der Tiroler Polizei zufolge war der 75-Jährige gegen 19:45 Uhr auf dem Weg zu den Toiletten aus bislang unbekannter Ursache über eine Stiege gestürzt. Anschließend blieb er kurzzeitig bewusstlos liegen. Ein anderer Gast setzte die Rettungskette in Gang. Der 75-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.