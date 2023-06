Bei einem Tauchgang im Tiroler Plansee ist am Sonntag ein Deutscher in Tirol in eine Notlage geraten. Während der 37-Jährige mit seinem ebenfalls aus Deutschland stammenden Tauchlehrer einen Tauchgang absolvierte, vereiste sein Atemregler.

Nach Angaben der Tiroler Polizei waren die beiden Männer gegen 12:13 Uhr im Rahmen einer Tieftaucherausbildung am Plansee tauchen gegangen. In 36 Meter Tiefe vereiste dann der Lungenautomat des 37-Jährigen. Sein 58-jähriger Tauchlehrer reagierte sofort und stellte die Luftzufuhr über einen zweiten Ablass sicher. Anschließend wollten die Taucher wieder aufsteigen.

Taucher verspürt "Kribbeln" unter der Haut

Während des Auftauchens vereiste jedoch auch der Ablass, woraufhin der Tauchlehrer seinen zweiten Lungenautomaten seinem Schüler gab. Als beide an der Oberfläche ankamen, konnte der Taucher das Wasser selbstständig verlassen, sagte aber, das er ein "Kribbeln" unter der Haut verspüre. Ein Rettungssanitäter der Tauchschule gab dem 37-Jährigen daraufhin sofort Sauerstoff.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Als die Symptome bei dem Tauchlehrling nicht nachließen, wurden die Rettungskräfte alarmiert, die ihn mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Murnau brachten. Am Abend konnte der Mann laut Polizei die Klinik wieder unverletzt verlassen.