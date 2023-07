Eine Gruppe deutscher Urlauber ist im Ötztal (Tirol) in Bergnot geraten - dabei waren auch Kinder und Babys. Die Touristen hatten ein Warnschild übersehen.

Eine Gruppe deutscher Urlauber hat im Ötztal einen größeren Einsatz der Bergrettung ausgelöst. Die Touristen waren mit Kindern und Baby einen schweren Wanderweg gegangen und hatten auch noch ein Warnschild und Absperrbänder übersehen und eine Abkürzung genommen.

Alpiner Notfall im Ötztal (Tirol) Neunköpfige Gruppe aus Deutschland hatte Babys in Tragen dabei

Laut der Landespolizei Tirol bestand die Gruppe aus fünf erwachsenen Personen, zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren und zwei Babys. Diese waren elf und 14 Monate alt und wurden in Bauchtragen transportiert.

Deutsche Urlauber nahmen schweren Steig und auch noch eine Abkürzung

Die Gruppe war am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Oetz unterwegs und wollte unterhalt der Armelen Wand, auf einer Höhe von 1.450 Metern, einen als schwer eingestuften Steig in Richtung Piburger See nehmen. Nur wenige Meter später verließ die Gruppe den gekennzeichnet Weg sogar und nahm eine Abkürzung nehmen.

Bergnot im Ötztal: Warnschild und Absperrung übersehen

Weil die Urlauber etwa 20 Meter unterhalb des eigentlichen Pfades unterwegs waren, übersahen die Wanderer, dass der Weg durch Absperrbänder und einem Warnschild mit der Aufschrift "Stop" gesperrt war.

Deutsche Urlauber geraten in Tirol in Bergrinne

Rund eineinhalb Kilometer nach der Absperrung trafen die Urlauber dann auf mehrere umgestürzte Bäume und kam über den eigentlichen Weg nicht mehr voran. Die Wanderer wollten diese Blockade umgehen und stiegen in Richtung Westen einen rund 35 Grad steilen Hang ab. Dabei geriet die Gruppe dann in eine steile Rinne und kam aufgrund von Dickicht und großen Felsbrocken in einem Geröllfeld nicht mehr weiter.

Urlauber im Ötztal: Gruppe muss gegen Abend einen Notruf absetzen

Gegen 18:25 Uhr setzten die Deutschen schließlich einen Notruf ab. Zwei Erwachsene und die beiden Kinder wurden daraufhin von der Besatzung eines Hubschraubers mit einem Tau geborgen. Einsatzkräfte der Bergrettung Oetz mussten die drei anderen Erwachsenen und die beiden Babys retten. Um den Urlaubern den Rückweg zu ermöglichen, mussten die Bergretter sogar den Weg mit Motorsägen freischneiden.

Laut der Landespolizei Tirol blieben alle Urlauber und auch die Einsatzkräfte unverletzt.