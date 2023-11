Eine deutsche Skifahrerin ist bei einem Skiunfall im Tirol am Donnerstag schwer verletzt worden. Auch ein weiterer Skifahrer erlitt Verletzungen.

Wie die Landespolizei Tirol mitteilt, ereignete sich der schwere Skiunfall am Donnerstagmittag auf der roten Piste Nr. 30 im Skigebiet Gurgl. Dabei soll ein 25-jähriger Skifahrer aus Spanien gegen 12:05 Uhr mit hoher Geschwindigkeit talabwärts unterwegs gewesen sein. Der junge Mann verlor dann jedoch die Kontrolle über seine Skier und stürzte. Der 25-jährige Mann krachte daraufhin mit einer 17-jährigen Jugendlichen aus Deutschland.

Skigebiet Gurgl: Deutsche (17) schwer verletzt

Die Jugendliche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Spanier verletzte sich bei den Unfall unbestimmten Grades. Beide wurden mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen.

Skigebiet Gurgl beliebt bei Urlaubern

Das Skigebiet Grugl liegt in der Gemeinde Sölden in Tirol. Das gesamte Skigebiet liegt auf einer Höhe zwischen 1.800 und 3.030 Metern. Aufgrund seiner Lage dauert die Skisaison üblicherweise von Mitte November bis Ende April. Insgesamt stehen 112 Pistenkilometer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und 25 Lifanlagen zur Verfügung. Die Ortschaft Gurgl ist über die Ötztalstraße B186 erreichbar. Järhlich übernachten rund 85.000 Menschen in Gurgl. Die Zahl der Einwohner beträgt dagegen nur etwas über 420 Personen.