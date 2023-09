Eine deutsche Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag auf der Faschina Straße in Vorarlberg verunglückt. Sie stürzte in einen Tobel.

Laut der Polizeiinspektion in Beznau war die 53-jährige Motorradfahrerin aus Östingen in Baden-Württemberg mit ihrem Lebensgefährten auf der Faschina Straße unterwegs. Beide fuhren mit ihren Maschinen von Au in Richtung Damüls.

Unfall auf Faschina Straße in Vorarlberg: Deutsche Motorradfahrerin wird über Brückenmauer geschleudert und stürzt ab

Auf der Großtobelbrücke geriet die 53-jährige Deutsche dann aus unbekannten Gründen ins Rutschen und prallte gegen die Brückenmauer. Dabei wurde die Motorradfahrerin über die Mauer der Brücke geschleudert und rutschte zunächst über eine 10 Meter tiefe Böschung ab. Im Anschluss daran stürzte die Baden-Württembergerin über steil abfallendes Geländer in den rund 45 Meter tiefen Tobel.

Feuerwehr und Bergrettung müssen Kran zur Rettung der Motorradfahrer einsetzen

Der Lebensgefährte der 53-jährigen Motorradfahrerin stieg daraufhin zu der Verunglückten ab. Beide mussten im Anschluss von der Bergrettung Au und der Feuerwehr Egg mit einem Kran aus dem Tobel gerettet werden. Erstaunlich: Die Motorradfahrerin zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Sie wurde dennoch mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Der Lebensgefährte der 53-Jährigen blieb unverletzt.

Faschina Straße führt durch Vorarlberg und ist bei Motorradfahrern beliebt

Die Faschina Straße trägt die offizielle Straßenbezeichnung Landesstraße 193. Sie ist insgesamt 38,6 Kilometer lang und führt von der Gemeinde Nüziders an der Ill nach Au an der Bregenzer Ach. In weiten Teilen verläuft die Faschina Straße durch das Große Walsertal. Der höchste Punkt der L 193 liegt auf 1.486 Metern. Benannt ist die Straße nach dem Faschinajoch. Besonders der östliche Teil der Faschina Straße ist bei Motorradfahrern sehr bliebt. Die Straße liegt ausschließlich auf dem Gebiet des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg.