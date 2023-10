Eine deutsche Motorradfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Die 47-Jährige war offenbar in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der Sellraintalstraße. Der 44-jährige österreichische Autofahrer war in Richtung Sellrain unterwegs, als laut Polizei in der dritten Galerie in einer Linkskurve plötzlich die 47-jährige Motorradfahrerin auf seinem Fahrstreifen entgegenkam.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die Deutsche kollidierte anschließend gegen die linke, fordere Front des Wagens. Durch den Zusammenstoß prallte die Lenkerin zunächst gegen die "A-Säule" des Autos und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.