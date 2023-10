Am späten Donnerstagabend lieferte sich die deutsche Bundespolizei eine wilde Verfolgungsjagd bis hinter die österreichische Grenze. Die drei Insassen des Wagens konnten schließlich in Tirol gestellt werden.

Um 22:34 Uhr meldete die deutsche Bundespolizei der Tiroler Polizei, dass ein Auto in Deutschland im Bereich Sylvensteinstausee eine Anhaltung missachtet hatte und mit weit überhöhtem Tempo in Richtung Österreich flüchtete. Wenige Minuten später passierte die Streife der deutschen Bundespolizei den Grenzübergang Achenwald und setzte die Verfolgung auf der B 181 Achensee Bundesstraße in Richtung Süden fort.

Tiroler Polizei errichtet Straßensperren

Mehrere österreichische Polizeisperren richteten sofort auf Höhe des km 4,26 eine Straßensperre. Der Fahrer des flüchtenden Autos bremste stark ab, drei Personen sprangen der Tiroler Polizei zufolge aus dem Wagen und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten jedoch rasch festgenommen werden.

Insassen flüchten zu Fuß

Der Autofahrer wendete das Fahrzeug und flüchtete wieder in Fahrtrichtung Deutschland. Zwischenzeitlich wurde allerdings eine weitere Straßensperre auf Höhe des km 5,85 eingerichtet. Der flüchtende Autofahrer stoppte schließlich vor der Sperre. Zwei weitere Menschen flüchteten zu Fuß, konnten jedoch gegen 00:00 Uhr mit Unterstützung von zwei Diensthundestreifen und einer Drohne unweit der Sperre angehalten und festgenommen werden

Flüchtende waren Syrer

Alle fünf Festgenommenen sind syrische Staatsangehörige. Nach derzeitigem Stand der Tiroler Polizei blieben alle unverletzt. Es wurden auch keine Dienstfahrzeuge beschädigt.